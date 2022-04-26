Сутормин — о чемпионской гонке: Всё в руках «Зенита». Надеюсь, решим это как можно раньше

Полузащитник «Зенита»высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге после матча 26-го тура с «Краснодаром» (3:1).

«Главное — победили. Был определенный нервяк, когда пропустили гол, но мы сумели довести матч до победы. После забитого нами третьего гола игра успокоилась и моментов особо не было у наших ворот. В обновлённом "Краснодаре" хорошие ребята, все молодцы. Несмотря ни на что они показывают хороший футбол. Думаю, что у них у всех будет большое будущее. Дай бог, чтобы у "Краснодара" все было хорошо.

Жива ли чемпионская гонка? Всё в наших руках, еще же остаются матчи. Надеюсь, что мы решим эту задачу как можно раньше», — приводит слова Алексея Сутормина «Чемпионат».