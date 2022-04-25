«Краснодар» — «Зенит»: счет 1:3, обзор голов

В заключительном матче 26 тура чемпионата Россиина выезде победилсо счетом 3:1.

Первый тайм гости выиграли благодаря голам Ивана Сергеева и Малкома. Усилиями Ираклия Манелова «Краснодар» сократил разрыв в счете на 73 минуте, однако за 2 минуты до конца основного времени Магомед Оздоев лишил хозяев всяких шансов на спасение.

Разрыв между «Зенитом» и «Динамо» увеличился до 6 очков. Сейчас команда Сергея Семака имеет 58 пунктов.

РПЛ. 26 тур Краснодар — Зенит 1:3 (0:2, 1:1) Голы: 0:1 — 35 Сергеев, 0:2 — 42 Малком, 1:2 — 73 Манелов, 1:3 — 87 ОздоевКраснодар Сафонов, Петров, Сорокин, Литвинов, Исаенко, Газинский (Мацукатов, 61), Якимов (Черников, 61), Кривцов, Ионов (Ильин, 74), Волков (Манелов, 65), Олусегун (Апеков, 65)Зенит Кержаков, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Сутормин, 86), Клаудиньо (Оздоев, 78), Барриос, Вендел (Круговой, 59), Кузяев, Малком, Сергеев (Мостовой, 59), Юри Алберто (Ерохин, 78)Предупреждения: Мостовой (84), Манелов (85), Петров (88)

«Краснодар» на данный момент шестой. На его счету 39 баллов.