Зарема Салихова жестко ответила на комментарий Карпина о «Спартаке»

, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на высказывания главного тренера «Ростова»после матча с красно-белыми.

«Спартак» проиграл «Ростову» в 26-м туре РПЛ со счетом 2:3.

«Это говорит Валера, который рулил "Спартаком" на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое "тренеришка".

И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Карпин был генеральным директором «Спартака» с 2008 по 2012 год, а затем до 2014-го тренировал команду.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.