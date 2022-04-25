Заболотный : Хотели реабилитироваться за очень обидное поражение от «Спартака»

Нападающийпрокомментировал победу над(1:0) в 26-м туре РПЛ, отметив, что она позволила армейцам реабилитироваться за поражение от(0:1) в четвертьфинале Кубка России.

«Хорошая игра во втором тайме. В первом чуть сумбур был у команд, поэтому без моментов вообще.

Второй тайм получился более открытый. Мы использовали свои моменты, хотя могли еще больше забить, но и у "Динамо" был момент.

Со "Спартаком" у нас тоже были моменты, но они реализовали свой. Сегодня получилось так, что мы 1:0 выиграли.

Да, у "Динамо" погоня, но мы решаем свои задачи, поэтому не смотрим на другие команды. Задача ЦСКА — закончить в тройке, как минимум.

После поражения в Кубке России, естественно, все расстроились. Немного на спаде были. Может, поэтому такой сумбурный первый тайм.

В первую очередь хотели реабилитироваться перед болельщиками, перед своим стадионом. Очень обидное для нас поражение в игре со "Спартаком".

Могли мы забить, могли они забить, но мы вытягивали игру вдесятером — очень обидно для меня. Хорошо, что сегодня вышли из этого состояния.

Что не позволило реализовать моменты? Не знаю, на тренировках отрабатываем, и все получается. Как понимаете, в игре градус напряжения совсем другой, поэтому сегодня не были реализованы моменты.

Если продолжать работать каждый день над этими моментами, то будет успех и реализация», — передает слова Заболотного Sport24.