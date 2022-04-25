ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» закрепился на третьем месте«Челси» претендовал на титул, но теперь вынужден перестраиваться
  • 00:30
    • «Барселона» дома проиграла «Райо Вальекано»
  • 00:08
    • Гол Тонали подарил «Милану» 3 очка в матче с «Лацио»
  • 21:25
    • Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»
  • 20:24
    • «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»
  • 23:49
    • «Марсель» победил «Реймс» в выездном матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Заболотный : Хотели реабилитироваться за очень обидное поражение от «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Динамо РПЛ Футбол России Кубок России Спартак
    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 26-м туре РПЛ, отметив, что она позволила армейцам реабилитироваться за поражение от «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

    Антон Заболотный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный

    «Хорошая игра во втором тайме. В первом чуть сумбур был у команд, поэтому без моментов вообще.

    Второй тайм получился более открытый. Мы использовали свои моменты, хотя могли еще больше забить, но и у "Динамо" был момент.

    Со "Спартаком" у нас тоже были моменты, но они реализовали свой. Сегодня получилось так, что мы 1:0 выиграли.

    Да, у "Динамо" погоня, но мы решаем свои задачи, поэтому не смотрим на другие команды. Задача ЦСКА — закончить в тройке, как минимум.

    После поражения в Кубке России, естественно, все расстроились. Немного на спаде были. Может, поэтому такой сумбурный первый тайм.

    В первую очередь хотели реабилитироваться перед болельщиками, перед своим стадионом. Очень обидное для нас поражение в игре со "Спартаком".

    Могли мы забить, могли они забить, но мы вытягивали игру вдесятером — очень обидно для меня. Хорошо, что сегодня вышли из этого состояния.

    Что не позволило реализовать моменты? Не знаю, на тренировках отрабатываем, и все получается. Как понимаете, в игре градус напряжения совсем другой, поэтому сегодня не были реализованы моменты.

    Если продолжать работать каждый день над этими моментами, то будет успех и реализация», — передает слова Заболотного Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Драконы» загрызут «Брагу»
  • «Брага» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Удачная гастроль «Старой Сеньоры»?
  • «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    12.91
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры