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    Агент Языджи: Юсуф по-прежнему играет с болью в спине, сейчас ему лучше

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    Агент Адам Чебеджи, представляющий полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии хавбека.

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    В воскресенье, 24 апреля, ЦСКА обыграл «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ. В матче Языджи заменили на 58-й минуте, что стало его антирекордом в составе команды.

    «Как Юсуф чувствует себя? Он по-прежнему играет с болью в спине, поэтому сегодня ушел на замену.

    Но самое главное — победа. Он очень счастлив, что команда выиграла. Сейчас Юсуфу лучше», — сказал Чебеджи Sport24.

    Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий допустил, что спад в игре Языджи связан с его постом в период Рамадана.

    В восьми матчах РПЛ турецкий полузащитник забил восемь голов, но последний раз Языджи отметился результатом 9 апреля в гостевом матче с «Химками» (4:2 в пользу ЦСКА).

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