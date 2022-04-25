Агент Языджи: Юсуф по-прежнему играет с болью в спине, сейчас ему лучше

Агент, представляющий полузащитника, рассказал о состоянии хавбека.

В воскресенье, 24 апреля, ЦСКА обыграл «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ. В матче Языджи заменили на 58-й минуте, что стало его антирекордом в составе команды.

«Как Юсуф чувствует себя? Он по-прежнему играет с болью в спине, поэтому сегодня ушел на замену.

Но самое главное — победа. Он очень счастлив, что команда выиграла. Сейчас Юсуфу лучше», — сказал Чебеджи Sport24.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий допустил, что спад в игре Языджи связан с его постом в период Рамадана.

В восьми матчах РПЛ турецкий полузащитник забил восемь голов, но последний раз Языджи отметился результатом 9 апреля в гостевом матче с «Химками» (4:2 в пользу ЦСКА).