Стерлинг: «Ман Сити» знает по предыдущим сезонам, насколько хорош «Реал» в Лиге чемпионов

Вингер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Речь не только об этом сезоне. Мы знаем по предыдущим сезонам, насколько хорош "Реал" в Лиге чемпионов. Мы должны как следует подготовиться, быть уверенными в том, что мы психологически готовы к этому вызову.

Это особенный турнир, каждый молодой футболист хочет выступать в нем. Я выкладываюсь на все сто в каждой игре. Гимн и атмосфера Лига чемпионов — это всегда нечто особенное», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.

«Сити» сыграет с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 26 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.