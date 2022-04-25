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    Стерлинг: «Ман Сити» знает по предыдущим сезонам, насколько хорош «Реал» в Лиге чемпионов

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    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    «Речь не только об этом сезоне. Мы знаем по предыдущим сезонам, насколько хорош "Реал" в Лиге чемпионов. Мы должны как следует подготовиться, быть уверенными в том, что мы психологически готовы к этому вызову.

    Это особенный турнир, каждый молодой футболист хочет выступать в нем. Я выкладываюсь на все сто в каждой игре. Гимн и атмосфера Лига чемпионов — это всегда нечто особенное», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.

    «Сити» сыграет с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 26 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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