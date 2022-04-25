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    Сивасспор — Аланьяспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2022 в 20:30 начнется матч в Суперлиге Турции Сивасспор — Аланьяспор

    Футбол
    Сивасспор и Аланьяспор начнут матч в 20:30 в Суперлиге Турции, 25.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Аланьяспор» — «Сивасспор» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Аланьяспор»).

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