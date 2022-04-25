Семак: Мы абсолютно заслуженно находимся на своём месте

Главный тренер «Зенита»дал комментарий по поводу победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 26 тура чемпионата России.

«Не думаю, что игра шла к ничейному результату. Матч мог закончиться и с более крупным счётом. В футбол играют люди, поэтому это нормально, когда топ-клубы теряют очки с командами ниже их по уровню. Очень сложно всегда оставаться на высоком уровне. Конечно, от команды, которая на первом месте, все ждут высоких результатов. Если посмотреть историю чемпионата России, какой бы состав ни был, тяжело завоевать трофеи несколько раз подряд.

Ребята — молодцы, не всегда всё получается идеально, но мы играем против команд, которые так же хотят выигрывать. Я поздравляю всех игроков и болельщиков с тем, что мы абсолютно заслуженно находимся на своём месте. Забиваем больше всех, это результат долгой и упорной работы», — передает слова Семака «Чемпионат».