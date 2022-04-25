Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси»

Антонио Рюдигер Фото: globallookpress.com
«Рюдигер хочет уйти. Он сообщил мне об этом во время личного разговора.
Мы сделали все, но не могли продолжать бороться за него из-за санкций. Наши руки связаны. И мы не воспринимаем его решение как нечто личное.
Нам будет сильно не хватать Антонио, это наш ключевой игрок», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
Главным претендентом на Рюдигера остается мадридский «Реал». Кроме того, сообщалось, что на защитника сборной Германии также претендует «Манчестер Юнайтед».
Рюдигер провел в текущем чемпионате Англии 28 матчей и забил три мяча.