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    Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси»

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    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер сообщил клуб, что не будет продлевать контракт. Об этом рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Рюдигер хочет уйти. Он сообщил мне об этом во время личного разговора.

    Мы сделали все, но не могли продолжать бороться за него из-за санкций. Наши руки связаны. И мы не воспринимаем его решение как нечто личное.

    Нам будет сильно не хватать Антонио, это наш ключевой игрок», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

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    • Главным претендентом на Рюдигера остается мадридский «Реал». Кроме того, сообщалось, что на защитника сборной Германии также претендует «Манчестер Юнайтед».

    Рюдигер провел в текущем чемпионате Англии 28 матчей и забил три мяча.

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