Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси»

Защитник «Челси»сообщил клуб, что не будет продлевать контракт. Об этом рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Рюдигер хочет уйти. Он сообщил мне об этом во время личного разговора.

Мы сделали все, но не могли продолжать бороться за него из-за санкций. Наши руки связаны. И мы не воспринимаем его решение как нечто личное.

Нам будет сильно не хватать Антонио, это наш ключевой игрок», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Главным претендентом на Рюдигера остается мадридский «Реал». Кроме того, сообщалось, что на защитника сборной Германии также претендует «Манчестер Юнайтед».

Рюдигер провел в текущем чемпионате Англии 28 матчей и забил три мяча.