Родри: «Ман Сити» сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле

Полузащитник «Манчестер Сити»поделился ожиданиями о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы прекрасно знаем, как они играют, и осознаем, какой у них опыт в Лиге чемпионов. Они умеют терпеть и ждать своего момента для гола. В этом их главное достоинство.

"Реал" может не доминировать все 90 минут, но они всегда опасны. Нам нужно действовать внимательно и извлечь максимум из первого домашнего матча.

Нам нужно будет проявить силу воли, если в какой-то момент нам придется потерпеть. Надо показать свой футбол. Я считаю, что мы сильнее "Реала", но это нужно доказать на поле», — сказал полузащитник Diario Sport.

«Сити» сыграет с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 26 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.