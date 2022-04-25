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    Родри: «Ман Сити» сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Родри
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    Родри

    «Мы прекрасно знаем, как они играют, и осознаем, какой у них опыт в Лиге чемпионов. Они умеют терпеть и ждать своего момента для гола. В этом их главное достоинство.

    "Реал" может не доминировать все 90 минут, но они всегда опасны. Нам нужно действовать внимательно и извлечь максимум из первого домашнего матча.

    Нам нужно будет проявить силу воли, если в какой-то момент нам придется потерпеть. Надо показать свой футбол. Я считаю, что мы сильнее "Реала", но это нужно доказать на поле», — сказал полузащитник Diario Sport.

    «Сити» сыграет с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 26 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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