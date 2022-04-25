Клопп: Ориги — легенда и форвард мирового уровня

Главный тренер «Ливерпуля»после победы в дерби над «Эвертоном» (2:0) назвал нападающего командылегендой и форвардом мирового класса.

«Ориги — легенда на поле и вне его, должен сказать. Это действительно так. По моему мнению, Дивок — фантастический футболист. Знаю, что это звучит смешно, ведь я не так часто выпускаю его на поле.

Это нападающий мирового уровня и однозначно наш лучший завершитель. Он всегда им был, и каждый сказал бы так. Очень тяжело видеть, что он вытворяет на тренировках, а потом не ставить его в состав из-за качества других игроков.

Все любят Дива, и это заслуженно. Он снова сыграл решающую роль, и очень, очень счастлив за него», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Ориги в нынешнем сезоне он принял участие в 16 играх за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.