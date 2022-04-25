Колосков: «Динамо» и ЦСКА показали примитивную игру

Почетный президент Российского футбольного союзаразочаровался в качестве игры ЦСКА и «Динамо».

Матч 26-го тура РПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев.

«Победа ЦСКА меня не удивила, меня удивила сама игра. Такой примитивной игры, особенно в первом тайме, которую показали ЦСКА и "Динамо", я в этом сезоне не видел ни разу. Ни одной комбинации вообще — получил мяч и "бабах" вперед на 50 метров, получил — и снова "бабах" вперед на 50 метров.

Если посчитать количество ошибок в передачах, то оно, думаю, зашкаливает. Наверняка их было больше 50 процентов. Знаете, словно играли две полупрофессиональные команды. Ни подержать мяч, ни обвести соперника, ни провести комбинацию, ни ударить по воротам. Ничего», — цитирует Колоскова «Р-Спорт».