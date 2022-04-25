Карраскаль: Я очень доволен в ЦСКА. Я здесь действительно счастлив

Колумбийский полузащитникпрокомментировал победу над(1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Сегодня было очень непросто играть, но слава богу мы достигли той цели, которую преследовали, и выполнили задачу на игру.

У нас была череда неудачных матчей, мы потеряли концентрацию, плюс соперники в этих матчах усложняли нам жизнь. Сейчас мы сумели реабилитироваться, взяли очки и идем вперед.

Понимаю ли, что мы почти лишили "Динамо" шансов на чемпионство? На самом деле, я не зацикливался на этом.

Мы были сфокусированы на том, чтобы наладить свою игру, взять очки и решать свои задачи. Меньше всего мы думали о том, кто кого и чего лишит.

Мне кажется, в первом тайме моменты были и у них, и у нас. Во втором у нас стало больше моментов, мы стали больше владеть мячом.

Давайте оставим вопрос моего будущего в плоскости клубов. Я сконцентрирован на том, чтобы хорошо закончить сезон и максимально качественно помочь команде.

А дальше посмотрим, что будет — пусть клубы договариваются. Я очень доволен в ЦСКА. Я здесь действительно счастлив», — передает слова Карраскаля Sport24.