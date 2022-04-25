Гвардиола высказался перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал предстоящий матч в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом».

«Послушайте, мы уже проходили "Реал" в этом соревновании, но это были две напряжённые игры.

В прошлые годы мы вылетали в четвертьфиналах. Реальность такова, что в последнее десятилетие мы уже боремся за Лигу чемпионов, проходим групповой этап и выходим в полуфинал.

Сейчас мы стараемся быть самими собой и хорошо бороться. Мы будем должны провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, мы сможем это сделать.

Нет необходимости много говорить о том, насколько мы уважаем мадридский "Реал", насколько они хороши. Это все. Это большая честь для меня.

Мы хотим выйти в финал и выиграть его, так же как и "Мадрид", "Вильярреал" и "Ливерпуль". В то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы уже сделали. Никогда, никогда», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Поединок запланирован на 26 апреля 22:00 мск. Прогноз можно почитать по ссылке.