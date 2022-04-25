СМИ: «Бавария» не может договориться о продлении контракта с Гнабри

«Бавария» не может договориться о продлении контракта с нападающим, сообщает Kicker.

Стороны ведут переговоры о новом соглашении, но не могут прийти к компромиссу. Ключевым вопросом остаются финансовые требования игрока.

Гнабри рассчитывал продлить контракт с нынешней командой на улучшенных условиях, но руководство мюнхенцев не готово платить игроку зарплату на уровне Лероя Сане и Кингсли Комана.

Действующий контракт 26-летнего немца с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Гнабри принял участие в 42 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал семь голевых передач.