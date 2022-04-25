В 00:00 25.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Цинциннати» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Цинциннати» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лос-Анджелес»).

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