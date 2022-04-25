ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Массимилиано АллегриСассуоло — Ювентус. Онлайн
  • 20:59
    • «Зенит» закрепился на вершине таблицы РПЛ, победив «Краснодар»
  • 22:47
    • «Порту» проиграл «Браге» и прервал рекордную беспроигрышную серию в чемпионате
  • 11:37
    • Российский этап Гран-при по фигурному катанию не состоится в сезоне-2022/23
    Все новости спорта

    Анчелотти: Для нас выход в полуфинал — не успех

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Мы должны хорошо выступить. В полуфинал Лиги чемпионов попали две команды, которые никто не ожидал там увидеть, — это "Реал" и "Вильярреал". Мы бьёмся, и это неоспоримо. Давление одинаково для нас и наших соперников. Для нас выход в полуфинал — не успех.

    Выход в финал будет более существенным достижением, но для этого нужно обыграть "Манчестер Сити". История "Реала" в Лиге чемпионов не имеет большого значения. Она помогает игрокам ощущать важность турнира, так что это влияет на нас положительно, а не отрицательно», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

    26 апреля «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

    Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на матч, который можно почитать по ссылке на сайте LiveSport.Ru.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» унизит «Реал» в первом матче?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Драконы» загрызут «Брагу»
  • «Брага» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Удачная гастроль «Старой Сеньоры»?
  • «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Макдональд — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Краинович — Гарин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Герасимов — Миллман
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры