Анчелотти: Для нас выход в полуфинал — не успех

Главный тренер мадридского «Реала»дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы должны хорошо выступить. В полуфинал Лиги чемпионов попали две команды, которые никто не ожидал там увидеть, — это "Реал" и "Вильярреал". Мы бьёмся, и это неоспоримо. Давление одинаково для нас и наших соперников. Для нас выход в полуфинал — не успех.

Выход в финал будет более существенным достижением, но для этого нужно обыграть "Манчестер Сити". История "Реала" в Лиге чемпионов не имеет большого значения. Она помогает игрокам ощущать важность турнира, так что это влияет на нас положительно, а не отрицательно», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

26 апреля «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на матч, который можно почитать по ссылке на сайте LiveSport.Ru.