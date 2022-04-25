Аленичев — о поражении «Спартака»: Больно наблюдать за таким судейством и такой игрой

Бывший игрок и тренерпрокомментировал поражение красно-белых от(2:3) в 26-м туре РПЛ.

По ходу встречи главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил два гола московской команды и назначил в их сторону два пенальти.

«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой.

Верю, что скоро черная полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится, и "Спартак" вернется на свое заслуженное первое место, но пока всем нам, болельщикам великой команды, хочу пожелать только одного — терпения», — цитирует Аленичева «РБК Спорт».

В следующем туре «Ростов» сыграет 30 апреля в гостях с «Краснодаром», «Спартак» на следующий день дома сразится с «Крыльями Советов».

Дмитрий Аленичев играл в «Спартаке» с 1994 по 1998 и с 2004 по 2006. Также Аленичев тренировал «красно-белых» с 2015 по 2016 годы.