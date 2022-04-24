Шикунов: У «Ростова» есть некоторое преимущество над «Спартаком»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова»заявил, что у дончан есть некоторое преимущество над красно-белыми в матче 26-го тура РПЛ.

«У "Ростова" сейчас очень хорошая серия — три победы подряд. У красно-белых мы таких серий по весне что-то не видим. Сначала уступили ЦСКА — все сникли. Потом одолели "Динамо". Дальше — поражения от "Краснодара", "Локомотива"... У красно-белых нет стабильности. Они какие-то дерганые. Игра на игру не приходится.

Сейчас взяли верх над армейцами в Кубке, но как они будут выглядеть против "Ростова"? Вопрос. Повторю свою мысль: команда Ваноли еще не провела два матча подряд великолепно. Хотя бы даже по результату. Про игру я молчу — ее пока нет. Так что нас ждет увлекательная встреча. Большой праздник, Пасха. В Ростове-на-Дону его очень любят — казачий регион. Придет много болельщиков. Вывеска великолепная!

У "Ростова" даже есть некоторое преимущество. Дончане не играли матч на Кубок, планомерно готовились к "Спартаку". А подопечные Ваноли, конечно, много сил отдали в дерби с армейцами. Хватит ли им теперь эмоций?» — цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» сыграет дома со «Спартаком» сегодня, 24 апреля, начало — в 16:30 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.