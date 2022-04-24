Семин: «Ростов» был сильнее «Спартака» во всех компонентах

Бывший главный тренервысказал мнение о победе ростовчан надв матче 26-го тура РПЛ (3:2).

В целом «Ростов» был сильнее «Спартака» во всех компонентах, потому что команда была организована, была ясная идея от тренера, которую реализовывали футболисты.

В «Спартаке» я этого не видел. Красно-белые больше надеялись на случай, на длинную передачу на Александра Соболева.

«Спартак» не диктовал ход игры, поэтому победа «Ростова» закономерна.

Другое дело — судейский вопрос, моменты были в этой игре и в предыдущем матче дня «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

Проблемы существуют, но я думаю, что президент РПЛ и председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц справится«, — цитирует Семина ТАСС.