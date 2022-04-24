Шварц: Каких-то метров или сантиметров не хватало

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 26 тура чемпионата России.

«Поздравления коллеге из ЦСКА с победой. Качеством игры удовлетворен. В первом тайме строго, дисциплинированно играли в обороне. Не позволяли создавать ЦСКА моменты. Хорошо выбегали в контратаки.

И во втором тайме контролировали ход игры, особенно в первые его 20 минут — действовали агрессивно, прежде всего в обороне. Создавали хорошие моменты.

В целом по качеству доволен. Отмечу, что в некоторых ситуациях не хватало совсем чуть-чуть. Каких-то метров или сантиметров не хватало. Отмечу штангу Тюкавина. Расстроен поражением», — цитирует Шварца Sport24.

Несмотря на поражение «Динамо» остается вторым в турнирной таблице РПЛ.