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    Шварц: Каких-то метров или сантиметров не хватало

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 26 тура чемпионата России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Поздравления коллеге из ЦСКА с победой. Качеством игры удовлетворен. В первом тайме строго, дисциплинированно играли в обороне. Не позволяли создавать ЦСКА моменты. Хорошо выбегали в контратаки.

    И во втором тайме контролировали ход игры, особенно в первые его 20 минут — действовали агрессивно, прежде всего в обороне. Создавали хорошие моменты.

    В целом по качеству доволен. Отмечу, что в некоторых ситуациях не хватало совсем чуть-чуть. Каких-то метров или сантиметров не хватало. Отмечу штангу Тюкавина. Расстроен поражением», — цитирует Шварца Sport24.

    Несмотря на поражение «Динамо» остается вторым в турнирной таблице РПЛ.

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