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    Соболев выйдет с первых минут в матче «Спартака» и «Ростова»

    «Ростов» — «Спартак»: составы, онлайн, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 26-го чемпионата России по футболу.

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    «Ростов»: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Поярков, Фольмер, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.

    «Спартак»: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.

    Запасные: Селихов, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхутдинов, Пруцев, Литвинов, Денисов, Николсон, Шитов, Маркитесов.

    Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

    «Ростов» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 10-й с 31 очком.

    Следить за ходом игры можно здесь, с прогнозом можно ознакомиться тут.

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