«Ростов» — «Спартак»: составы, онлайн, прогноз

«Ростов»: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Поярков, Фольмер, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.
Запасные: Селихов, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхутдинов, Пруцев, Литвинов, Денисов, Николсон, Шитов, Маркитесов.
Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Ростов» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 10-й с 31 очком.
Следить за ходом игры можно здесь, с прогнозом можно ознакомиться тут.