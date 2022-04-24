«Ростов» — «Спартак»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Байрамян сделал длинный пас по левому флангу, Роман Тугарев ворвался в штрафную, качнул Чернова, ушёл от Кофрие и пробил в нижний угол ворот — Максименко не дотянулся.
Спустя три минуты спартаковцы провели атаку правым флангом, Мартинс навесил в штрафную — Александр Соболев ловко принял мяч, развернулся и пробил мимо Песьякова.
На 32-й минуте Бакаев с фланга навесил в штрафную «Ростова», Игнатов подставил голову и пробил в штангу, а Жиго добил из вратарской. Но Самуэль забрался в офсайд и гол не был засчитан.
На 54-й минуте спартаковцы совершили перехват и организовали быструю атаку. Бакаев дошёл до штрафной и сделал пас вразрез, Игнатов выскочил на ворота и пробил в угол. Но видеоповтор показал, что он подыграл себе рукой и гол не был засчитан.
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На 75-й минуте в ворота красно-белых был назначен пенальти — Кофрие сбил Полоза в собственной штрафной. Сам Дмитрий Полоз с пенальти пробил по центру ворот, а Максименко завалился в правый угол.
На второй компенсированной минуте спартаковцы провели атаку правым флангом, Бакаев сделал пас на Руслана Литвинова, который из-за пределов штрафной уложил мяч в дальний угол ворот, сравняв счет.
А минуту спустя в ворота «Спартака» был назначен второй пенальти — Сельянов подключился к атаке, смело полез в обводку и упал после контакта с Жиго.
Али Соу ударом с «точки» установил окончательный счет и принес победу «Ростову». Максименко угадал, но мяч от руки голкипера влетел в сетку.
Подопечные Валерия Карпина набрали 34 очка и занимает восьмое место в таблице. «Спартак» идет на десятой строчке, имея 31 очко.
В следующем туре «Краснодар» — «Ростов» (30 апреля) и «Спартак» — «Крылья Советов» (1 мая).