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    «Ростов» вырвал домашнюю победу в матче со «Спартаком»

    «Ростов» — «Спартак»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел выездное поражение от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Байрамян сделал длинный пас по левому флангу, Роман Тугарев ворвался в штрафную, качнул Чернова, ушёл от Кофрие и пробил в нижний угол ворот — Максименко не дотянулся.

    Спустя три минуты спартаковцы провели атаку правым флангом, Мартинс навесил в штрафную — Александр Соболев ловко принял мяч, развернулся и пробил мимо Песьякова.

    На 32-й минуте Бакаев с фланга навесил в штрафную «Ростова», Игнатов подставил голову и пробил в штангу, а Жиго добил из вратарской. Но Самуэль забрался в офсайд и гол не был засчитан.

    На 54-й минуте спартаковцы совершили перехват и организовали быструю атаку. Бакаев дошёл до штрафной и сделал пас вразрез, Игнатов выскочил на ворота и пробил в угол. Но видеоповтор показал, что он подыграл себе рукой и гол не был засчитан.

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    На 75-й минуте в ворота красно-белых был назначен пенальти — Кофрие сбил Полоза в собственной штрафной. Сам Дмитрий Полоз с пенальти пробил по центру ворот, а Максименко завалился в правый угол.

    На второй компенсированной минуте спартаковцы провели атаку правым флангом, Бакаев сделал пас на Руслана Литвинова, который из-за пределов штрафной уложил мяч в дальний угол ворот, сравняв счет.

    А минуту спустя в ворота «Спартака» был назначен второй пенальти — Сельянов подключился к атаке, смело полез в обводку и упал после контакта с Жиго.

    Али Соу ударом с «точки» установил окончательный счет и принес победу «Ростову». Максименко угадал, но мяч от руки голкипера влетел в сетку.

    РПЛ. 26-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:1)
    Голы: Тугарев, 14 (1:0). Соболев, 17 (1:1). Полоз, 75 — с пенальти (2:1). Литвинов, 90+1 (2:2). Соу, 90+5 — с пенальти (3:2)Ростов: Песьяков, Калинин (Терентьев, 66), Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мухин, 85), Щетинин (Селява, 67), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67)Спартак: Максименко, Кофрие (Литвинов, 76), Жиго, Классен (Николсон, 76), Джикия, Чернов (Рассказов, 59), Бакаев (Денисов, 90), Мартинс, Игнатов, Зобнин, СоболевПредупреждения: Щетинин, 20’. Байрамян, 65’. Соу, 90+7’ — Чернов, 45+5’. Соболев, 45+5’. Мартинс, 90+4’

    Подопечные Валерия Карпина набрали 34 очка и занимает восьмое место в таблице. «Спартак» идет на десятой строчке, имея 31 очко.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Краснодар» — «Ростов» (30 апреля) и «Спартак» — «Крылья Советов» (1 мая).

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