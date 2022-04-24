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    Петржела назвал позором выступление «Спартака» в этом сезоне

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление московского «Спартака» в текущем сезоне.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Выступление "Спартака" в этом сезоне — позор. Мне искренне жаль их болельщиков, потому что находиться внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно.

    Они все никак не могут найти оптимальный состав менеджеров, которые будут грамотно управлять развитием клуба. Несколько лет назад в "Зените" это сделали и результат очевиден.

    В этом, пожалуй, главное отличие "Зенита" от "Спартака": у нас все спокойно в руководстве, хорошие менеджера, а у красно-белых вечно какие-то страсти и скандалы», — цитирует Петржелу Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    За пять туров до финиша РПЛ «Спартак» находится на десятой позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону на шесть баллов.

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