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    Палмейрас — Коринтианс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.04.2022 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Палмейрас — Коринтианс

    Футбол Латинская Америка
    Палмейрас и Коринтианс начнут матч в 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 24.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Палмейрас» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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