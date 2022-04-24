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    Комличенко: «Ростов» сыгрался. Пытаемся забраться как можно выше

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Отличная игра, выиграли на характере. Болельщикам тоже понравилась. Мы довольны, что забрали 3 очка. Важно было сегодня выиграть.

    Мы сыгрались. Пытаемся забраться как можно выше. Нам самим нравится это. Такая приятная усталость после побед.

    Было много спорных моментов? Есть судья, есть ВАР. Нам тоже не поставили пенальти. Хачатурянц сказал, что судейство безобразие? Не знаю. Все вопросы к судье.

    Пока не знаю, что с будущим. Еще 4 игры осталось. Мне пока все нравится. У всех приподнятое настроение. Все работают», — приводит слова форварда «Спорт-Экспресс».

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