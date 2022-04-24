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    Клермон — Анже. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.04.2022 в 16:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Клермон — Анже

    Футбол Лига 1 Анже Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16:00 24.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Клермон — Анже в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Анже» — «Клермон» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Клермон — Анже.

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