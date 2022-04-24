Глебов: Матч со «Спартаком» провели неплохо. Заслуженная победа

Полузащитникпрокомментировал итог матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со(3:2).

«Начали хорошо, забили гол, полностью контролировали игру минут 20-25 или чуть поменьше.

Пропустили и чуть-чуть подсели, не могли выйти в прессинг, оборонялись на своей половине поля.

Понятно, было немного тяжеловато, ушли на перерыв. В перерыве сделали поправки. Считаю, что матч провели неплохо. Заслуженная победа.

Как поменялись задачи, когда Николсон появился на поле? Никак. Все то же самое от меня требовалось: в обороне на своей половине поля помогаю двум центральным — Осипенко и Мелехину. Сажусь пятым, страхую их. Так же было, когда они играли в одного форварда с Соболевым.

Валерий Георгиевич после матча счастлив. Дал два дня выходных, потом готовимся к игре с Краснодаром», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».