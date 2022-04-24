В 16:30 24.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Бохум» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бохум» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 3.42 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бохум — Аугсбург.

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