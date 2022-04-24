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    Атлетико Минейро — Куритиба. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.04.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Минейро — Куритиба

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 24.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Атлетико Минейро — Куритиба в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Куритиба» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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