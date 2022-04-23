начнут матч в 17:00 в английской Первой Лиге, 23.04.2022.

В турнирной таблице турнира Уиком Уондерерс занимает 7 место с 77 очками, Шеффилд Уэнсдей — 5 место с 79 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Уиком Уондерерс» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уиком Уондерерс»).

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