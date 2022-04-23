Дмитрий Лоськов

Спортивный директорпрокомментировал ситуацию с, которые покинули тренерский штаб основной команды.

Ранее в «Локо» отмечали, что специалисты останутся в структуре клуба.

«С Димой мы в контакте. На той неделе ему не удалось до меня дозвониться, потому что я был не в Москве. Я ему сказал, что перезвоню на неделе.

У нас есть планы сделать Лоськова и Пашинина специальными тренерами обороны и атаки. Они на момент предложения отказались.

Сейчас, в связи с оптимизацией вертикали клуба, мы думаем, какая роль будет оптимальная для них. В какую команду — как только решится объявим.

Какова вертикаль на будущее? Мы хотим ее оптимизировать. То, что "Казанка" расформируется — это неправда.

Единственный вариант, который обсуждается — соединить "Казанку" и молодежку и сделать одну работоспособную команду», — передает слова Цорна Sport24.