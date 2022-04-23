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    Цорн высказался о перспективах Лоськова и Пашинина в «Локомотиве»

    Дмитрий Лоськов

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    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым, которые покинули тренерский штаб основной команды.

    Цорн высказался о перспективах Лоськова и Пашинина в «Локомотиве»
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    Ранее в «Локо» отмечали, что специалисты останутся в структуре клуба.

    «С Димой мы в контакте. На той неделе ему не удалось до меня дозвониться, потому что я был не в Москве. Я ему сказал, что перезвоню на неделе.

    У нас есть планы сделать Лоськова и Пашинина специальными тренерами обороны и атаки. Они на момент предложения отказались.

  • Лоськов — о ситуации с работой в «Локомотиве»: Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава
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    • Сейчас, в связи с оптимизацией вертикали клуба, мы думаем, какая роль будет оптимальная для них. В какую команду — как только решится объявим.

    Какова вертикаль на будущее? Мы хотим ее оптимизировать. То, что "Казанка" расформируется — это неправда.

    Единственный вариант, который обсуждается — соединить "Казанку" и молодежку и сделать одну работоспособную команду», — передает слова Цорна Sport24.

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