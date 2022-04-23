Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
«Сегодня мы сыграли лучше, чем во вторник. На самом деле, мы могли забить больше.
Мы оправились после неудачного начала матча и имели много голевых моментов — попадали в перекладину и штангу. Мы могли добиться положительного результата.
Единственное, что у нас не получалось, — это защищаться в собственной штрафной и рядом с ней. Это проблема на протяжении всего сезона. Мы должны лучше защищаться.
Футболисты очень разочарованы и расстроены. Если бы мы реализовали пенальти, игра бы пошла по-другому, но у нас не получилось.
Наша игра стала лучше, но результат разочаровывает», — цитирует Рангника BBC.