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    «Сегодня мы сыграли лучше, чем с "Ливерпулем". Рангник — о поражении "МЮ" от "Арсенала"

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Арсеналом» (1:3).

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Сегодня мы сыграли лучше, чем во вторник. На самом деле, мы могли забить больше.

    Мы оправились после неудачного начала матча и имели много голевых моментов — попадали в перекладину и штангу. Мы могли добиться положительного результата.

    Единственное, что у нас не получалось, — это защищаться в собственной штрафной и рядом с ней. Это проблема на протяжении всего сезона. Мы должны лучше защищаться.

    Футболисты очень разочарованы и расстроены. Если бы мы реализовали пенальти, игра бы пошла по-другому, но у нас не получилось.

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    • Наша игра стала лучше, но результат разочаровывает», — цитирует Рангника BBC.

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