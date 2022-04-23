В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице турнира Портсмут занимает 9 место с 67 очками, Гиллингем — 20 место с 40 очками.

Последний матч между собой: «Гиллингем» — «Портсмут» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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