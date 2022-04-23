начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 23.04.2022.

В турнирной таблице турнира Питерборо Юнайтед занимает 22 место с 34 очками, Ноттингем Форест — 5 место с 70 очками.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Питерборо Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ноттингем Форест»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Питерборо Юнайтед — Ноттингем Форест.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100USD Новым игрокам