Мостовой: Не вижу «Спартак» фаворитом в матче с «Ростовом»

Экс-игрок «Спартака»оценил перспективы московской команды в матче против «Ростова» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Я вижу равенство в матче "Ростов" — "Спартак". Никакой разницы нет. Нет такого, что какая-то из команд переиграла кого-то по всем статьям в предыдущих матчах. По счету "Ростов" крупно обыграл "Локомотив", но не по игре. В этой игре я тоже вижу равенство.

Тем более, сейчас никакой разницы нет, что ты на десятом месте, что на пятом или четвертом. Сейчас играешь уже просто для себя, для команды и для болельщиков. Поэтому я не вижу фаворитом "Спартак" и, тем более, "Ростов". Для меня "Ростов" — средненькая команда», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 24 апреля. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

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