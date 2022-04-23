начнут матч в 14:30 в английском Чемпионшипе, 23.04.2022.

Последний матч между собой: «Блэкпул» — «Лутон Таун» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон Таун» — «Блэкпул» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лутон Таун»).

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