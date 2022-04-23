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    «Локомотив» в большинстве победил «Нижний Новгород»

    «Локомотив» — «Нижний Новгород»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

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    Хозяева открыли счет на 37-й минуте. Не удалось москвичам через центр пройти в штрафную, но Рифат Жемалетдинов воспользовался отскоком мяча к радиусу, прицельно пробив в касание в нижний угол ворот.

    А на 53-й минуте Керк в атаке с ходу с правого фланга прострелил на ближний угол вратарской, где Жемалетдинов, сыграв на опережение, нанёс удар в касание, направив мяч под ногой вратаря в сетку ворот.

    На 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Илья Берковский наступил на ногу сопернику, за что получил сначала жёлтую карточку, которая после пересмотра видеоповтора превратилась в прямую красную.

    А спустя шесть минут «Нижний» в меньшинстве отыграл один мяч. Прошла подача Калинского от углового флажка в штрафную, где Кравцов выиграл верх и головой пробил под самую штангу.

    РПЛ. 26-й тур
    Голы: Жемалетдинов, 37 (1:0). Жемалетдинов, 53 (2:0). Кравцов, 78 (2:1)Локомотив: Гильерме, Рыбус, Едвай (Куликов, 46), Мампасси, Живоглядов, Баринов, Карпукас, Изидор, Петров (Марадишвили, 90), Керк, ЖемалетдиновНижний Новгород: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев (Берковский, 52), Кравцов, Калинский, Козлов, Стоцкий, Шарипов (Горбунов, 90), ЭннинПредупреждения: Живоглядов, 30’. Рыбус, 76’. Жемалетдинов, 81’. Баринов, 88’ — Козлов, 90’Удаления: Берковский, 72’

    Красно-зеленые набрали 41 очко и поднялись на пятое место, команда Александра Кержакова осталась с 28 очками на одиннадцатой позиции.

    Календарь и таблица РПЛ

    30 апреля «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом», «Нижний Новгород» 2 мая проведет выездную встречу против «Арсенала».Stat1Match «Локомотив» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0)

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