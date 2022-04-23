«Локомотив» — «Нижний Новгород»: счет матча 2:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 37-й минуте. Не удалось москвичам через центр пройти в штрафную, но Рифат Жемалетдинов воспользовался отскоком мяча к радиусу, прицельно пробив в касание в нижний угол ворот.
А на 53-й минуте Керк в атаке с ходу с правого фланга прострелил на ближний угол вратарской, где Жемалетдинов, сыграв на опережение, нанёс удар в касание, направив мяч под ногой вратаря в сетку ворот.
На 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Илья Берковский наступил на ногу сопернику, за что получил сначала жёлтую карточку, которая после пересмотра видеоповтора превратилась в прямую красную.
А спустя шесть минут «Нижний» в меньшинстве отыграл один мяч. Прошла подача Калинского от углового флажка в штрафную, где Кравцов выиграл верх и головой пробил под самую штангу.
Красно-зеленые набрали 41 очко и поднялись на пятое место, команда Александра Кержакова осталась с 28 очками на одиннадцатой позиции.
30 апреля «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом», «Нижний Новгород» 2 мая проведет выездную встречу против «Арсенала».Stat1Match «Локомотив» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0)