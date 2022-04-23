Хави: Наступила эра «Барселоны» без Месси, поэтому необходимо сохранять терпение

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением о выступлении «Барселоны» после ухода нападающего, который сейчас играет за «ПСЖ».

«Если бы "Барселона" была книгой, в ней бы были элементы научной фантастики. Случаются и ужасные моменты, как тогда, когда у нас не хватало футболистов. То, что было в турнирной таблице в ноябре. Нужно понимать, что наступила эра "Барселоны" без Лионеля Месси, поэтому необходимо сохранять терпение.

Сейчас мы не в том положении, чтобы бороться за трофеи. Но мы должны усилиться и играть смело. Нужно оставаться реалистами, проявляя храбрость», — цитирует Хави Marca.

В ночь с 21 на 22 апреля мск на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 1:0.

После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» набрали 63 очка.