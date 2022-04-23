ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер ЮнайтедАрсенал — Манчестер Юнайтед. Онлайн
  • 15:54
    • Хави: Наступила эра «Барселоны» без Месси, поэтому необходимо сохранять терпение
  • 15:40
    • «Фаби — суперталант». Рублёв поделился ожиданиями от полуфинала с Фоньини в Белграде
  • 15:32
    • «Локомотив» — «Нижний Новгород»: Составы команд на матч 26-го тура РПЛ
  • 15:11
    • Александр Овечкин — лидер сезона НХЛ по количеству голов среди капитанов
  • 10:48
    • В «МЮ» подтвердили, что Погба покинет команду
    Все новости спорта

    Хави: Наступила эра «Барселоны» без Месси, поэтому необходимо сохранять терпение

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о выступлении «Барселоны» после ухода нападающего Лионеля Месси, который сейчас играет за «ПСЖ».

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Если бы "Барселона" была книгой, в ней бы были элементы научной фантастики. Случаются и ужасные моменты, как тогда, когда у нас не хватало футболистов. То, что было в турнирной таблице в ноябре. Нужно понимать, что наступила эра "Барселоны" без Лионеля Месси, поэтому необходимо сохранять терпение.

    Сейчас мы не в том положении, чтобы бороться за трофеи. Но мы должны усилиться и играть смело. Нужно оставаться реалистами, проявляя храбрость», — цитирует Хави Marca.

    В ночь с 21 на 22 апреля мск на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 1:0.

    После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» набрали 63 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лейпциг» еще раз обыграет «Унион»?
  • «Лейпциг» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Интер» пойдет на продление победной серии?
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры