В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице турнира Лестер занимает 9 место с 40 очками, Астон Вилла — 15 место с 36 очками.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Лестер» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 3.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лестер — Астон Вилла.

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