В турнирной таблице турнира Лестер занимает 9 место с 40 очками, Астон Вилла — 15 место с 36 очками.
Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Лестер» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 3.24.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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