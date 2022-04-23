ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер ЮнайтедАрсенал — Манчестер Юнайтед. Онлайн
  • 16:53
    • Агент Фукса: Бруно останется в ЦСКА в следующем сезоне
  • 16:28
    • «Арсенал» на своём поле разгромил «Манчестер Юнайтед»
  • 15:59
    • «Урал» обыграл «Уфу» в домашнем матче РПЛ
  • 15:54
    • Хави: Наступила эра «Барселоны» без Месси, поэтому необходимо сохранять терпение
  • 15:40
    • «Фаби — суперталант». Рублёв поделился ожиданиями от полуфинала с Фоньини в Белграде
    Все новости спорта

    Галлас: Наступает эпоха Мбаппе. Только Месси и Роналду делали подобное в его возрасте

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Наступает эра Мбаппе. То, что он делает прямо сейчас, просто невероятно. Только два игрока показывали то же самое, особенно в таком возрасте. Он ещё молодой. Только Месси и Роналду показывали такой же футбол в его возрасте. Есть такие игроки, как Левандовски и Бензема. Но они старше, им по 33-34 года. Они проводят отличный сезон. Думаю, что "Золотой мяч" будет разыгран между этими тремя футболистами: Левандовским, Бензема и Мбаппе.

    Это будет проблемой, если Франция снова выиграет чемпионат мира. Ведь тогда будет непонятно, кто должен получить "Золотой мяч" — Мбаппе или Бензема», — цитирует Галласа Goal.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лейпциг» еще раз обыграет «Унион»?
  • «Лейпциг» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Интер» пойдет на продление победной серии?
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры