Галлас: Наступает эпоха Мбаппе. Только Месси и Роналду делали подобное в его возрасте

Бывший защитник сборной Францииподелился мнением о нападающем «ПСЖ»

«Наступает эра Мбаппе. То, что он делает прямо сейчас, просто невероятно. Только два игрока показывали то же самое, особенно в таком возрасте. Он ещё молодой. Только Месси и Роналду показывали такой же футбол в его возрасте. Есть такие игроки, как Левандовски и Бензема. Но они старше, им по 33-34 года. Они проводят отличный сезон. Думаю, что "Золотой мяч" будет разыгран между этими тремя футболистами: Левандовским, Бензема и Мбаппе.

Это будет проблемой, если Франция снова выиграет чемпионат мира. Ведь тогда будет непонятно, кто должен получить "Золотой мяч" — Мбаппе или Бензема», — цитирует Галласа Goal.