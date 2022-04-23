В турнирной таблице турнира Кру Александра занимает 24 место с 28 очками, Ипсвич Таун — 10 место с 66 очками.
Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Кру Александра» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Ипсвич Таун»).
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