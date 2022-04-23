В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице турнира Кру Александра занимает 24 место с 28 очками, Ипсвич Таун — 10 место с 66 очками.

Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Кру Александра» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Ипсвич Таун»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кру Александра — Ипсвич Таун.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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