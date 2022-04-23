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    А. Кержаков — об удалении: Не понимаем, почему одинаковые эпизоды трактуются по-разному

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Начали матч неплохо. До пропущенного мяча владели преимуществом. Потом, после гола, начался хаос, "Локомотив" получил больше пространства.

    До удаления наши соперники владели преимуществом. Потом ребята стали посмелее, пошли вперед. Но в целом, хочу сказать, что "Локомотив" сегодня победил заслуженно.

    После удаления у резервного арбитра я хотел узнать трактовку. Мы же следим не только за своими матчами.

    Мы не понимаем, почему одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Судья сказал, что видел, что наш игрок мог не наступать на игрока "Локомотива".

    Три очка от зоны стыков? У нас есть уверенность в этом отрыве», — заявил Кержаков «Спорт-Экспрессу».

    «Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.

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