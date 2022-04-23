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    Хапов: Игра с «Нижним Новгородом» могла качнуться в другую сторону

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    Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

    Заур Хапов
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    Заур Хапов

    «Спасибо ребятам, что сегодня организованно сыграли. До удаления почти ничего не дали создать сопернику.

    После удаления стали недорабатывать, не добегать. Игра могла качнуться в другую сторону.

    Второй гол подряд пропускаем со стандарта. У нас есть немного вариантов с игроками. Но мы в целом владели преимуществом и могли забивать третий.

    Кухта пропускал игру из-за диксвалификации, решили поставить Макса Петрова нападающим.

    Миранчук и Магкеев будут готовы к "Краснодару". Едвай дернул чуть заднюю поверхность бедра, не так критично. Поменяли, чтобы к игре с "Зенитом" был готов», — цитирует Хапова «Спорт-Экспресс».

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