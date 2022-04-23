начнут матч в 17:00 в английской Первой Лиге, 23.04.2022.

В турнирной таблице турнира Флитвуд Таун занимает 21 место с 39 очками, Уимблдон — 22 место с 36 очками.

Последний матч между собой: «Уимблдон» — «Флитвуд Таун» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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