В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице турнира Дерби Каунти занимает 23 место с 31 очком, Бристоль Сити — 18 место с 49 очками.

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Дерби Каунти» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дерби Каунти»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дерби Каунти — Бристоль Сити.

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