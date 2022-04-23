Булыкин: «Динамо» уже не отдаст второе место в РПЛ

Экс-нападающий «Динамо»поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды против ЦСКА в рамках 26-го тура РПЛ.

«ЦСКА в последнее время серьезно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка. Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях. Особенно сказалась яркая игра новичков, которые только пришли и хотели себя проявить.

Сейчас соперники их изучили, приноровились, отсюда и проблемы. Обрести стабильность пока не получается. Динамовцы тоже не всегда демонстрируют классный футбол, но за счет характера и самоотдачи добиваются побед.

Думаю, они уже не отдадут ЦСКА второе место, но в ближайшем туре главным остается вопрос, смогут ли они победить и продолжить погоню за "Зенитом". Тут могут быть проблемы, но, если исходить из того, что команды показывают в апреле, "Динамо" выглядит фаворитом», — цитируют «Известия» Булыкина.

Календарь и таблица РПЛ

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.