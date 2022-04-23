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    Брагантино — Сан-Паулу. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2022 в 22:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Брагантино — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    Брагантино и Сан-Паулу начнут матч в 22:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 23.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Брагантино» — «Сан-Паулу» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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