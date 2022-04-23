В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице турнира Борнмут занимает 2 место с 77 очками, Фулхэм — 1 место с 86 очками.

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Борнмут» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 2.31 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фулхэм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Борнмут — Фулхэм.

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