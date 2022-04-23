начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 23.04.2022.

В турнирной таблице турнира Бирмингем Сити занимает 21 место с 45 очками, Миллуолл — 7 место с 65 очками.

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Бирмингем Сити» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бирмингем Сити»).

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